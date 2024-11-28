В Раменском городском парке 1 декабря пройдет открытие зимнего сезона

В Центральном шатре Раменского городского парка развернется предновогодняя ярмарка. Она пройдет с 14:00 до 17:00. Там гости парка смогут найти подарки для своих близких и порадовать себя вкусностями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Два мастер-класса там же можно будет посетить в парке днем. Первый мастер-класс — «Елочные игрушки» от Центральной детской библиотеки, начнется в 14:00, второй — «Открытка „Зимняя сказка“ от Кратовской городской библиотеки начнется в 15:00. Участники мастер-классов научатся создавать своими руками уникальные новогодние украшения.

На площадке Лира с 15:00 часов стартует детская анимационная программа «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Также в 16:00 гости смогут посетить концертную программу «Первый аккорд зимы». А вечером на площадке Лира можно будет потанцевать. С 18:00 до 19:00 здесь начнутся праздничные танцы «Танцуют все».

На детской велотрассе в 17:00 начнется интерактивная программа для детей «Чудеса», и в 17:30 торжественно откроется Резиденция и почта Деда Мороза. Резиденция будет работать до 19:00.

Также вечером с 17:00 до 17:15 у Центрального входа состоится невероятный забег Дедов Морозов.

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