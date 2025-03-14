В Раменском дорожно-строительном техникуме 22 марта пройдет день открытых дверей

День открытых дверей в Раменском дорожно-строительном техникуме пройдет 22 марта в 10:00. В конце учебного года для многих выпускников важно определиться с выбором учебного заведения, в которое они планируют поступить после окончания школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

День открытых дверей пройдет в деревне Заболотье, ул. СПТУ-93 и в селе Игумново, ул. СПТУ-98. В программе мероприятия вас ждет презентация образовательных программ, а также встречи с преподавательским составом и студентами, экскурсии по учебным корпусам и ответы на все интересующие вопросы.

Информацию о порядке зачисления и процессе обучения можно найти на официальном сайте Раменского дорожно-строительного техникума и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также для абитуриентов будет актуальная информация о том, что прием документов на обучение 2025/2026 учебный год осуществляется приемной комиссией с 20 июня по 15 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.