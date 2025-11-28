В Раменском для школьников прошел тематический день «В здоровом теле — здоровый дух!»

26 ноября в Юровской общеобразовательной школе-интернате прошел тематический день под девизом «В здоровом теле — здоровый дух!», наполненный яркими мероприятиями, направленными на укрепление физического и психологического благополучия обучающихся. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

День начался с веселого мотиватора «Утро начинается…» (педагог-организатор Конькова Е.Ю.) в актовом зале, где ребята получили заряд бодрости и позитивное настроение на весь учебный день. После этого школьников ждала музыкальная открытка — исполнение песни «Гимн физкультуре», напомнившее о важности движения и спорта.

В фойе первого этажа была оформлена книжная выставка «Как добиться физического здоровья?», где обучающиеся могли познакомиться с познавательной литературой о пользе спорта, режима дня и здоровых привычек.

Через школьную радиогазету прозвучали рекомендации психолога «Правила здорового образа жизни», напомнившие ученикам о важности баланса между физическим и психологическим состоянием.

В рамках тематического дня родителям раздали памятки «Физическое здоровье — основа психологического благополучия». В них содержались рекомендации о том, как поддерживать здоровый режим дня, физическую активность и эмоциональный комфорт детей.

Занятие помогло ребятам расширить представления о возможностях для занятий спортом и мотивировало их вести более активный образ жизни.

Для школьников в этот день была подготовлена подборка афоризмов известных людей о пользе спорта и активного образа жизни. Они знакомились с яркими высказываниями о силе, выносливости, дисциплине и пользе физической активности.

Ребята разбирали реальные жизненные ситуации, обменивались мнениями и предлагали свои способы укрепления здоровья. Занятие помогло школьникам осознать ценность здорового образа жизни и задуматься о том, какие изменения можно внести уже сейчас.

«День физического здоровья» стал насыщенным, увлекательным и полезным для всех участников. Проведенные мероприятия помогли школьникам задуматься о важности спорта, движения, правильных привычек и заботы о собственном здоровье.

