В Раменском 17 января пройдет акция по раздельному сбору отходов

Жители Раменского смогут принять участие в акции по раздельному сбору отходов и фримаркете 17 января на площадке напротив улицы Гурьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция по раздельному сбору отходов состоится в Раменском 17 января с 11:00 до 13:00. Мероприятие пройдет на площадке напротив улицы Гурьева, дом 15, корпус 1.

Волонтеры экологического движения «РазДельный Сбор» приглашают жителей сдать пластик, стекло, бумагу, металл и другие виды вторсырья. Также в рамках акции пройдет традиционный фримаркет — ярмарка по обмену хорошими вещами. Участники смогут бесплатно обменяться предметами, которые им больше не нужны.

Организаторы отмечают, что акция направлена на формирование ответственного отношения к природе и рациональное использование ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.