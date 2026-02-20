В Раменской школе запустили челлендж, посвященный Году единства народов России

2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, поэтому проводы зимы здесь наполнили глубоким смыслом. В дошкольном отделении Раменской школы № 9 Масленицу отметили по-особенному — как праздник, объединяющий людей, культуры и целые регионы страны. Масленицу любят все, независимо от языка, обычаев или места проживания. На празднике каждый смог погрузиться в особую атмосферу единства и душевного тепла, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Раменский.

В этом году педагоги дошкольного отделения Раменской школы № 9 совместно с родителями, детьми и коллегами из Красноармейска, Омска, Абакана, Петропавловска-Камчатского запустили всероссийский челлендж, почувствовав себя одной большой дружной семьей.

Такие праздники — это не просто веселые гулянья, а важный шаг в воспитании уважения к культуре своей страны и понимании того, что, несмотря на различия, всех нас объединяют общие ценности, традиции и чувство принадлежности к одной большой стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.