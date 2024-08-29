В работе Wildberries произошел крупный сбой
«Сбой РФ»: Wildberries перестал работать в 9 регионах России
Фото - © Алексей Букреев / Фотобанк Лори
Россияне пожаловались на крупный сбой в работе маркетплейса Wildberries. Об этом сообщается на сайте «Сбой РФ».
Наибольшее количество жалоб подали жители Москвы и области. Также сбои наблюдаются в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Еще на проблемы в работе Wildberries пожаловались жители Ростовской, Самарской, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. Пользователи сообщают, что у них не работает сайт и приложение.
Впервые 29 августа о сбоях в работе Wildberries стало известно еще в 11:45. Но тогда проблемы наблюдались преимущественно у жителей Тверской области.