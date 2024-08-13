В работе Telegram зафиксирован сбой

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Всего зафиксировано 465 жалоб. В основном они поступают из Москвы, Московской области, из Петербурга, Ленобласти, Тверской и Нижегородской областей.

Чаще всего проблемы возникают с отправкой сообщений. Также пользователи жалуются на проблемы с соединением с сервером и на неполадки в работе приложения.

Ранее россияне подали более 17 тыс. жалоб на технические неполадки в работе видеоплатформы YouTube.