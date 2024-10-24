В работе Telegram произошел сбой в России
Вечером 24 октября пользователи стали жаловаться на сбой в работе Telegram, сообщается на сервисе Downdetector.
У некоторых пользователей не отправляются и не приходят сообщения в мобильном приложении, а также не загружаются видео.
Жалобы поступают из Тверской области, Краснодарского края, Дагестана, Санкт-Петербурга и Ленинградская область, Москвы и Московской области.
Ранее пользователи массово пожаловались на сбои в функционировании мессенджера Telegram. Юзеры начали жаловаться на работу платформы после 16:00 по московскому времени,