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В работе Telegram произошел сбой в России

Вечером 24 октября пользователи стали жаловаться на сбой в работе Telegram, сообщается на сервисе Downdetector .

У некоторых пользователей не отправляются и не приходят сообщения в мобильном приложении, а также не загружаются видео.

Жалобы поступают из Тверской области, Краснодарского края, Дагестана, Санкт-Петербурга и Ленинградская область, Москвы и Московской области.

Ранее пользователи массово пожаловались на сбои в функционировании мессенджера Telegram. Юзеры начали жаловаться на работу платформы после 16:00 по московскому времени,