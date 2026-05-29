В работе мобильного приложения Альфа-банка случился сбой

В пятницу днем у клиентов Альфа-банка наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения, следует из данных сайта сбой.рф .

Некоторые пользователи не могут войти в приложение. У тех, кому все-таки удалось загрузить онлайн-банк, не проходит оплата, также возникают проблемы с переводами денежных средств.

Больше всего жалоб на сбой поступает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а еще Волгоградской и Кировской областях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.