В работе игрового сервиса Steam произошел масштабный сбой

Российские пользователи столкнулись со сбоями в работе платформы для покупки игр Steam, число жалоб превышает почти 3,6 тыс., следует из данных сервиса downdetector.su .

Чаще всего жалуются на сбой в работе сайта и мобильного приложения. При этом многие игры Steam выдают ошибку подключения к серверам.

Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Свердловской, Челябинской, Тюменской и Самарской областей, а также ХМАО.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve.