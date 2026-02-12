сегодня в 18:38

В Путилково обсудили медобслуживание, транспорт и благоустройство с жителями

В поликлинике №5 на Спасо-Тушинском бульваре 10 февраля прошла встреча жителей Путилково с представителями администрации, где обсудили вопросы здравоохранения, транспорта и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в формате «выездной администрации» состоялась в поликлинике №5 на Спасо-Тушинском бульваре, д. 6. Жители Путилково смогли напрямую задать вопросы заместителям главы муниципалитета, начальникам профильных управлений, представителям Красногорской клинической больницы и депутатам местного совета.

В ходе диалога обсуждались вопросы организации медицинской помощи, уборки снега, транспортной доступности и благоустройства дворовых территорий. Руководители территориальных отделов давали пояснения и фиксировали обращения для дальнейшей работы. Особое внимание уделили здравоохранению, состоянию дорог и реализации социальных проектов.

Первый заместитель главы округа Наталья Тимошина отметила, что формат выездных администраций позволяет оперативно выявлять и решать проблемы на местах. Большинство обращений планируется решить в рамках месячника благоустройства.

Медицинская часть встречи касалась организации приема в поликлиниках, записи к врачам, диспансеризации и повышения качества обслуживания. Сотрудники поликлиники рассказали о новых сервисах и способах информирования населения.

Жители также выразили обеспокоенность транспортной доступностью: основной маршрут к поликлинике обеспечивает автобус №852. Представители администрации сообщили, что на линию добавлены дополнительные автобусы, а расписание будет обновлено.

Кроме того, обсуждались вопросы общественного порядка и необходимость новых социальных объектов. Администрация пообещала уделить этим вопросам особое внимание и решить часть проблем в ближайшее время.

Формат «выездной администрации» проводится регулярно, предварительная запись на прием не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.