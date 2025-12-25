В Пушкинском за три года отремонтировали и построили 12 образовательных объектов

Как рассказал депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Ждан, за этот период в муниципалитете построили 3 новые современные школы и капитально отремонтировали 9 учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«С 2023 года мы построили и модернизировали 12 объектов образования — это свыше 2,5 тысячи учебных мест. Все проекты реализованы по наказам наших жителей, включенным в Народную программу партии», — отметил парламентарий.

В частности, в 2023 году ввели в эксплуатацию пристройку на 550 мест к Гимназии № 10 в Пушкино.

А к 1 сентября 2024 года в округе завершили масштабное обновление 6 ключевых школ, в том числе СОШ № 7 в Ивантеевке, Царевской СОШ и школы № 2 в Правдинском. Также в 2024 году было открыто новое здание Образовательного комплекса № 2 (корпус 3) в микрорайоне Заветы Ильича, рассчитанное на 550 человек.

В 2025 году в округе завершили капитальный ремонт еще двух объектов: гимназии № 3 в Ивантеевке и Ашукинского образовательного комплекса. Также в этом году был построен крупнейший объект программы — новый корпус Образовательного комплекса № 11 в Новом Пушкино на 1050 учащихся. Ввод этого современного здания позволил в три раза сократить количество учеников, занимающихся во вторую смену.

Масштабная модернизация затронула и сферу дополнительного образования. Так, за этот период был отремонтирован филиал Пушкинской ДШИ (Ивантеевка) вместимостью до 600 человек, сейчас продолжается капитальный ремонт исторического Центра культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева.

В 2026 году в округе планируется капитальный ремонт четырех школ и двух детских садов. В декабре 2025 года начался капремонт Центра образования № 1 в Красноармейске, открытие этого учреждения намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.