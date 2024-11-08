В Пушкинском реализуется профориентационный проект «Билет в будущее»

Участие в проекте позволяет школьникам прикоснуться к реальной практике, пройти профессиональные пробы, проявить свои таланты в выбранной сфере. Ученики посещают филиалы «МЦК — Техникум им. С. П. Королева», пробуют себя в дизайне одежды, логистике, бухгалтерии и графическом дизайне.

Проект «Билет в будущее» позволил уже более ста школьникам округа лучше осознать свои интересы, а также продемонстрировал возможности для личностного и профессионального роста.

«Во время участия в проекте у нас было множество возможностей прикоснуться к реальной практике. Мы смогли пройти профессиональные пробы в разных областях. Лично я попробовал себя в графическом дизайне, и это был поразительный опыт! Я не только научился основам профессии, но и испытал, что значит создавать что-то своими руками», — отметил участник проекта Виктор Новожилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.