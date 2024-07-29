В округе Пушкинский прошла Всероссийская акция «Вода России»

Глава Городского округа Пушкинский вместе с депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом и неравнодушными жителями приняли участие во Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках мероприятия расчистили порядка 500 м территории ручья, притока реким Уча, протекающего на территории микрорайона Кавезино в Пушкино. Участники акции косили траву, убирали сухую поросль, собирали мусор и покрышки.



"Проведена большая работа, искренне благодарю всех за участие и неравнодушное отношение к вопросам экологии. Собрано порядка 200 кубических метров мусора и сухостоя. В акции приняло участие около 50 человек», — сказал Максим Красноцветов.

Акция проводится по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». За 10 лет «Вода России» объединила свыше 9,5 млн участников из 89 регионов, которые очистили более 10 тыс. водоемов и собрали 10,9 млн мешков мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.