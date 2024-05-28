В Пушкинском прошла приемка детских оздоровительных лагерей

В период проверки комиссия осмотрела все помещения, проверила условия безопасности и комфортного пребывания детей в учреждениях, провела инструктажи с персоналом. Особое внимание было уделено отработке действий персонала в случае эвакуации и действий по применению первичных средств пожаротушения.

В состав комиссии вошли представители Администрации и Комитета по образованию округа, окружного управления социального развития, Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н., сотрудники МЧС России по МО, УМВД России «Пушкинское» и Росгвардии.

Уже через считанные дни на территории Пушкинского свои двери откроют 46 лагерей. Из них 32 детских оздоровительных с дневным пребыванием (на территориях общеобразовательных учреждений) и 14 стационарных оздоровительных с круглосуточным пребыванием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.