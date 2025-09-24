В течение сентября, в рамках областного антинаркотического месячника, юные жители Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска активно участвовали в увлекательной интерактивной игре под названием «Линия жизни. Мое здоровье — мое богатство». Это мероприятие, организованное волонтерами Подмосковья и молодежным центром «Точка притяжения» совместно с отделом по работе с молодежью комитета по образованию, ставило своей целью не только профилактику вредных привычек, но и формирование у подростков осознанного отношения к своему здоровью, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Игра, проходившая в формате квеста, включала в себя восемь динамичных этапов, которые помогли ребятам проверить свои силы, узнать больше о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя, а также научиться противостоять этим угрозам. Школьники, разделенные на команды, с энтузиазмом проходили испытания, среди которых были репетиция сдачи нормативов ГТО, творческие задания и познавательный урок биологии на свежем воздухе. Такой живой и понятный формат профилактики позволил подросткам получить позитивный опыт, мотивирующий их на выбор здорового образа жизни.

Стартовал квест в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, где на сцене Летнего театра развернулись первые испытания. Затем эстафету приняла команда из Красноармейска, встретившая участников в филиале ДК им. Ленина. Завершилась серия познавательных антинаркотических мероприятий 22 сентября в Ивантеевке, где в Центральной городской библиотеке им. И. Ф. Горбунова прошел финальный этап игры.

Организаторы подчеркивают важность проведения подобных мероприятий именно в школьном возрасте, когда закладываются основы мировоззрения и формируются привычки. По их мнению, даже однократное употребление психоактивных веществ может привести к зависимости, и многие подростки это понимают. Антинаркотический квест, существующий уже много лет, постоянно совершенствуется, обновляются его этапы и добавляется актуальная информация. Неизменной остается главная цель — уберечь молодежь от пагубного влияния наркотических средств, приобщить к спорту и здоровому образу жизни. Ребятам очень нравится такой активный формат, позволяющий им не только двигаться и решать интересные задачи, но и получать важные знания, способствующие предотвращению распространения вредных привычек среди сверстников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.