В округе Пушкинский прошла выездная администрация

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с профильными заместителями, депутатом Мособлдумы Михаилом Ждановым, членами фракции «Единая Россия» местного совета провели прием граждан в формате «выездная администрация» в поселке Правдинский. По традиции во встрече приняли участие и представители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Значительную часть заявителей беспокоит железнодорожный переезд. Сразу стоит отметить, что вопрос строительства путепровода находится в компетенции министерства транспорта РФ. В феврале текущего года заключен контракт на проектирование. После разработки проектной документации проект будет направлен в ГАУ МО „Мособлэкспертиза“ для получения положительного заключения. Ориентировочный срок завершения проектирования с получением положительного заключения — апрель 2025 года», — рассказал Максим Красноцветов.

Всего на приеме было рассмотрено 83 обращения, которые касались темпов завершения строительства ЖК «Ивантеевка-2020», земельных вопросов, работы коммунальных служб и благоустройства территории. Внимание было уделено и материальной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Многие жители сталкиваются с трудностями в приобретении лекарств, оплатой коммунальных услуг, решении бытовых вопросов. Поступили обращения и от родных участников специальной военной операции.

«Такой формат встреч остается эффективным: мы подробно обсуждаем проблемы с заявителями и предлагаем помощь, в том числе через нашу общественную приемную „Единой России“ Пушкинского. Если у вас есть вопросы или предложения, не стесняйтесь обращаться», — поделился Михаил Ждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.