В Пушкинском поздравили партизанку Розалию Лифанову с Днем Победы

Ветерана Великой Отечественной войны Розалию Лифанову поздравили с наступающим Днем Победы 6 мая в городском округе Пушкинский. Глава округа Максим Красноцветов и начальник УМВД России «Пушкинское» Максим Панкратов вручили ей памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Красноцветов и Максим Панкратов передали Розалии Федоровне подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, администрации округа и УМВД России «Пушкинское». Ветерана поблагодарили за вклад в Победу и пожелали крепкого здоровья.

Когда началась война, Розалии Федоровне было 12 лет. Ее семья жила в поселке Плещеница, который заняли фашисты. В 1943 году она вместе с родными ушла в лес и вступила в партизанский отряд. С октября 1943 по июль 1944 года, до освобождения территории войсками Советской Армии, она была связной, выполняла обязанности курьера и почтового агента, рискуя жизнью.

С 1977 года Розалия Федоровна живет в Пушкино.

«За плечами ветеранов — подвиг, о котором многие знают только из книг. Здоровья Вам и долгих лет, Розалия Федоровна! Спасибо за Победу!» — пожелал Максим Красноцветов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.