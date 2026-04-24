В Пушкинском округе провели выездную встречу с сотрудниками «Альмиды»

Встреча в формате выездной администрации прошла 23 апреля на обувной фабрике «Альмида» в городском округе Пушкинский. С сотрудниками предприятия пообщались заместители главы округа, председатель окружного совета депутатов Артем Садула и депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная встреча состоялась непосредственно на производстве. Формат позволяет жителям задать вопросы без посещения административных зданий и обсудить актуальные темы на рабочем месте.

Фабрика «Альмида» работает более 15 лет, ежегодно выпускает обувь и поставляет продукцию более чем на 1000 торговых площадок. На предприятии трудятся свыше 150 человек, все они проживают в городском округе Пушкинский.

«Такие встречи на рабочем месте очень удобны — жителям не нужно никуда ехать, чтобы быть услышанными. Кроме того, живой диалог позволяет нам лучше понять, какие задачи действительно важны для людей. Благодарю участников встречи за продуктивный диалог и уделенное время», — прокомментировал Михаил Ждан.

Сотрудники предприятия обратились к представителям власти с вопросами в сфере экологии, земельно-имущественных отношений и социальной политики, в том числе по работе культурно-досуговых учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.