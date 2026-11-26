Совет депутатов Пушкинского округа 26 ноября провел второе заседание нового созыва с участием 26 депутатов. В повестку вошли 15 вопросов, включая проект бюджета на 2027–2029 годы и социальную поддержку малоимущих граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все вопросы повестки предварительно подробно рассмотрели депутатские комиссии. По каждому пункту участники заслушали доклады, обсудили позиции и подготовили предложения.

На заседании депутаты рассмотрели вопросы бюджетной и налоговой политики, земельных и имущественных отношений, ЖКХ, благоустройства и транспортной инфраструктуры. Отдельный блок посвятили социальной поддержке малоимущих граждан.

Особое внимание депутаты уделили проекту бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. От него зависит реализация проектов в округе. Обсуждение находится на первом этапе: до принятия окончательного решения жители также смогут внести свои предложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.