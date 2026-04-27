В Пушкинском округе Подмосковья прошел субботник на суше и воде

Субботник состоялся 25 апреля в городском округе Пушкинский. Около 300 человек расчистили берег реки Учи и прилегающую акваторию, собрав порядка 200 кубометров мусора и приведя в порядок 4,4 гектара территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В уборке приняли участие глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, окружные депутаты, сотрудники администрации, коммунальные службы и местные жители. В этом году работы велись не только на земле, но и на водной глади реки Учи, что стало отличительной особенностью акции.

К субботнику присоединились юные жители округа и волонтеры Подмосковья. Участники собирали мусор, сгребали сухие листья и ветки, приводили в порядок кустарники и молодые деревья. Благодаря совместным усилиям территория округа стала чище.

Субботник остается доброй традицией, объединяющей жителей вокруг заботы о родном округе. Акция помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде и показывает пример бережного отношения к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.