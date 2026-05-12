В Пушкинском округе освятили новые колокола храма в Черкизово

Епископа встретили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, его заместители, благочинный Пушкинского церковного округа иерей Василий Ковальчук и настоятель храма священник Михаил Штец.

В середине 1930-х годов храм пытались закрыть, а основные колокола сняли, сбросили и разрезали. В 1934 году их переплавили, после чего был установлен запрет на колокольный звон. Жителям поселка удалось отстоять церковь, однако без колоколов она оставалась десятилетиями.

Средства на изготовление новых колоколов собрали прихожане и меценаты. Имена тех, кто внес наибольший вклад, отлиты на самих колоколах. Самый большой из них весит 2,5 тонны, вес его языка превышает центнер.

«Колокольный звон не звучал в храме до девяностых годов прошлого века. Затем были собраны несколько колоколов. Один из них даже имеет пулевые отверстия, так как был привезен из храма, находившегося в зоне военных действий Великой Отечественной войны. Мы понимали, что необходимо вернуть истинный голос храму. Сейчас надеемся, что новые колокола возвестят победу и окончание специальной военной операции», — рассказал настоятель Покровского храма священник Михаил Штец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.