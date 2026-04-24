В Пушкинском округе обсудили проблемы дома на Маяковского

Выездная встреча с жителями дома № 8/10 на улице Маяковского в Ивантеевке прошла 23 апреля с участием председателя совета депутатов Артема Садулы и представителей профильных служб. Участники обсудили вопросы водоснабжения, содержания подъездов и капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие председатель окружного совета депутатов Артем Садула, его заместитель Николай Михайлин, представители управляющей компании «Светлый край» и теплосетевой организации. Жители обозначили системные проблемы, требующие оперативного решения.

В частности, речь шла о некорректной работе системы водоснабжения, когда из кранов горячей воды поступает холодная или теплая вода. По словам участников встречи, такие случаи напрямую влияют на качество жизни и требуют технического аудита и последующей настройки инженерных систем.

Также обсудили содержание подъездов, регулярность уборки и скорость реагирования служб на обращения граждан. Отдельное внимание уделили состоянию инженерных коммуникаций и перспективам планового капитального ремонта дома, его этапности и информированию жителей о сроках и объемах работ.

«По итогам встречи были зафиксированы все обращения. Ответственным организациям направят соответствующие запросы для проработки обозначенных проблем и выработки конкретных решений», — отметил Артем Садула.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.