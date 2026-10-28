В Пушкинском округе обсудили более 30 социально значимых задач

Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов 27 октября провел совещание с депутатами Московской областной думы нового созыва. Участники обсудили задачи, не вошедшие в государственную программу на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники совещания рассмотрели более 30 важных для Пушкинского округа задач в сферах благоустройства, ЖКХ, безопасности, транспортного сообщения и экологии. Эти вопросы не нашли отражения в государственной программе на следующий год.

«Общая задача — определить единый вектор действий и найти возможности для реализации инициатив, важных для жителей», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Среди актуальных вопросов — реконструкция моста через реку Серебрянку, замена старых автобусных павильонов, благоустройство экопарков и бульваров, модернизация гидротехнических сооружений и возведение новых объектов.

Депутат Московской областной думы Елена Серова пояснила, что участники наметили план работы на пять лет. Многие вопросы связаны с наказами жителей, некоторые требуют немедленного решения. За каждым вопросом закрепили депутатов, которые будут контролировать работу и участвовать в ней совместно с командой администрации.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.