В Пушкинском округе депутаты обсудили со школьниками кибербезопасность

В образовательном комплексе № 9 Пушкина 24 марта депутаты Мособлдумы и окружного совета встретились со школьниками, чтобы обсудить кибербезопасность, патриотизм и вопросы гражданской ответственности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутат Московской областной думы Николай Черкасов, депутаты совета депутатов городского округа Пушкинский Роман Безносик и Анна Дунаева, а также уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Основной целью стал открытый диалог между поколениями.

Участники обсудили солидарность перед лицом терроризма, вопросы патриотизма и гражданской ответственности, а также тему специальной военной операции. Отдельное внимание уделили кибербезопасности — школьникам рассказали, как защитить персональные данные и не стать жертвой мошенников в цифровой среде.

Депутаты также ответили на личные вопросы старшеклассников, поделились профессиональным опытом и рекомендациями по выбору будущей профессии.

«Уверена, такие встречи — не просто диалог, а мост между поколениями. Они помогают молодежи ориентироваться в сложных вопросах, а взрослым — лучше понимать мысли и стремления тех, кто будет строить завтрашний день», — подчеркнула Нина Ушакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.