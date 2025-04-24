В Пушкинском к 1 мая отремонтируют все мемориалы

На мемориалах в округе Пушкинский проводятся активные мероприятия по уборке, ремонту и благоустройству. Всего в округе 68 памятных мест, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход ремонтных работ на мемориале «Скорбящая мать» в Пушкино проверили заместитель председателя окружного Совета депутатов Николай Михайлин совместно с директором «Пушкинского городского хозяйства» Александром Чуевым и председателем Совета ветеранов округа Борисом Клюевым.

На мемориале ремонтируют внутреннюю поверхность чаши фонтанов и восстанавливают облицовку и ступени. Также покрасят скамейки, урны, опоры фонарей и проведут очистку скульптуры Скорбящей матери с нанесением защитного слоя.

«Посмотрели ход выполнения работ по подготовке памятника к 9 мая. Установили отдельные недостатки, к сожалению, без них не обошлось, но подрядчик в ходе общения подтвердил, что все будет устранено и памятник будет надлежащим образом подготовлен к празднованию», — отметил заместитель председателя Совета депутатов г. о. Пушкинский Николай Михайлин.

«Большое спасибо нашим труженикам и нашим ветеранам, которые могут прийти, посмотреть, поклониться, подумать о своем. А мы живущие, молодое поколение, можем это дело отметить и поприветствовать», — прокомментировал председатель Совета ветеранов г. о. Пушкинский Борис Клюев.

Оценила комиссия и работы на мемориале в Кудринке. Здесь провели штукатурные работы и затирку швов, привели в порядок территорию, восстановили утраченные буквы в фамилиях жителей, которые пали на поле боя за Великую Победу.

убернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.