В Пушкинском 13 мая начнут обработку парков от клещей

Акарицидную обработку общественных территорий проводят в городском округе Пушкинский в период повышенной активности клещей. Работы охватывают парки, скверы и зоны отдыха, в Пушкино и Красноармейске они стартуют 13 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе обрабатывают парки, скверы, лесополосы, участки вдоль пешеходных дорожек, спортивные и детские площадки, стадионы и зоны отдыха у водоемов. Мероприятия проходят преимущественно в вечерние и ночные часы, чтобы снизить контакт жителей с препаратами и повысить эффективность работ. В разных районах сроки могут отличаться: где-то обработка уже завершена, где-то она продлится в ближайшие две недели.

Для работ используют сертифицированные препараты «Цифокс», «Таран», «Медилис-Ципер», «Бифенмакс» и «Циперметрин». Средства разрешены к применению и безопасны для людей и домашних животных при соблюдении рекомендаций.

Жителям советуют не посещать обработанные территории в течение 3–4 часов после распыления. Выгул домашних животных рекомендуется отложить на 3–5 суток, поскольку питомцы контактируют с травой и почвой. Специалисты также рекомендуют использовать акарицидные средства для одежды, выбирать закрытую обувь и проводить самоосмотры каждые 15–20 минут. Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.