В Пушкинской электросети появилась своя лаборатория по испытанию средств защиты

Теперь в Пушкинской электросети можно проводить испытания средств индивидуальной защиты, которые используют электромонтеры в работе с действующими установками. В начале этого года учреждению удалось приобрести специальную лабораторию, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Этот лабораторный стенд прошел аккредитацию в Ростехнадзоре. Мы очень рады, что он появился в нашей организации, в нашем Городском округе. Лаборатория позволяет испытывать средства индивидуальной защиты, такие как диэлектрические перчатки, диэлектрический инструмент, указатели напряжения, которые способствуют безопасному проведению работ в электроустановках», — рассказал начальник электролаборатории Алексей Крекотень.

Кроме того, что лаборатория имеет аккредитацию в Ростехнадзоре, все ее сотрудники также аттестованы и прошли соответствующее обучение. Когда в Пушкинской электросети не было подобной установки, испытания средств индивидуальной защиты приходилось проводить в других компаниях. С появлением лаборатории этот процесс не только упростился, то открывает новые возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.