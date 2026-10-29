В Пушкино взяли на контроль обращения более 40 педагогов

Более 40 педагогов обсудили профессиональные и личные вопросы с главой Пушкинского округа Максимом Красноцветовым и другими представителями власти 28 октября. По всем обращениям назначили ответственных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в формате «выездной администрации» прошла в образовательном комплексе № 1 на 2-м Некрасовском проезде в Пушкино. В ней участвовали глава округа Максим Красноцветов, его заместители, депутаты Мособлдумы и окружного совета депутатов, а также сотрудники местного отделения фонда «Защитники Отечества».

Педагоги подняли вопросы благоустройства, газификации, сноса аварийного жилья и расселения, содержания территорий и дорог, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Отдельно обсудили усиление контроля за электросамокатами и возможность строительства новой детской игровой площадки в Ивантеевке. Все обращения взяли на контроль.

Встречи в формате «выездной администрации» проходят в округе пятый год. Жители могут без предварительной записи напрямую обратиться к профильным заместителям главы, представителям управляющих компаний и депутатам фракции «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.