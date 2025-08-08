В Пушкино ведут работы по реконструкции пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами оценил темпы работ по благоустройству микрорайона Дзержинец, пообщался с представителем подрядной организации, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сейчас здесь снимают старое асфальтовое покрытие, на площадке работают 10 человек и техника. По проекту на этом участке появится новая велодорожка протяженностью порядка 1 500 квадратных метров, три фонтана, обустроят освещение и видеонаблюдение, установят скамейки и проведут озеленение территории, она получится современной и комфортной.

Параллельно на участке ведёт работы ООО «Газпром теплоэнерго МО» по перекладке сетей в рамках концессионного соглашения. Работы выполняются по графику. Часть работ: укладку дорожек, установку малых форм и подготовку к монтажу инженерных систем — планируют завершить уже к середине ноября, уже в мае 2026-го запустят фонтаны. Этим масштабные работы по благоустройству в округе не ограничиваются.

Завершилось благоустройство второй очереди городского парка в Ивантеевке, обустраивают береговую линию Травинского озера, идут активные работы по обновлению облика «Банного леса» в Красноармейске. Недавно Максим Красноцветов побывал также в лесопарке «Северный» в Пушкино. Оценил, как используют территорию после благоустройства, какие есть плюсы и где ещё есть задел для развития.

«За последние несколько лет выполнено много интересных и масштабных проектов по благоустройству, безусловно, эти работы делают эксплуатацию общественных пространств и общественных территорий более комфортной и выводят качество жизни в городском округе на качественно новый уровень», — прокомментировал глава округа Максим Красноцветов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.