В Пушкино прошел конкурс «Миссис Долголетие 2026»

сегодня в 18:48

Конкурс «Миссис Долголетие — 2026» состоялся 5 марта в Пушкино в преддверии Международного женского дня. Участницы проекта «Активное долголетие» представили творческие номера и поборолись за пять номинаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие организовала «серебряный» волонтер Анна Николаевна Фетисова. Конкурсантки доказали, что возраст не мешает активной жизни, творчеству и новым достижениям.

Участницы соревновались в номинациях «Миссис Артистизм», «Миссис Талант», «Миссис Творчество», «Миссис Эрудиция» и «Миссис Элегантность». Каждая из них представила свои способности и сумела создать в зале атмосферу тепла и позитива.

Главный титул и корону получила Шумкова Нина Алексеевна. Жюри и зрители отметили ее чувство юмора и жизненную энергию. Победительнице конкурса 82 года.

Мероприятие подтвердило задачу проекта «Активное долголетие» — помогать людям старшего поколения раскрывать таланты, общаться и вести активный образ жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.