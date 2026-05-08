В Пушкино Подмосковья задержали вандала за порчу остановок

В Пушкино ночью молодой человек разбил стекла двух автобусных остановок на Московском проспекте, ущерб превысил 66 тыс. рублей. Нарушителя установили с помощью камер системы «Безопасный регион», в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя благодаря записям с камер. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Ему предстоит оплатить штраф и компенсировать расходы на ремонт остановок.

«На территории Пушкинского городского округа установлено 5833 камеры системы „Безопасный регион“, что позволяет эффективно выявлять и идентифицировать нарушителей. Благодаря этому инструменту удается не только оперативно находить виновных, но и предотвращать возможные правонарушения, поддерживая высокий уровень безопасности в Подмосковье. Видеонаблюдение становится надежной защитой общественного порядка и имущества граждан», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.