В Пушкине открылась выставка работ городских фотохудожников

В Доме культуры «Пушкино» распахнула свои двери выставка, демонстрирующая итоги творческого пути юных фотографов из кружка «Светопись». В этом учебном году лишь шестеро самых упорных и талантливых учеников смогли довести свои работы до финального вернисажа, сообщила пресс-служба администрации

На фотографиях оживают городские пейзажи, запечатлены мимолетные моменты жизни, раскрывается красота природы и многое другое.

Эта выставка стала уже пятой по счету для фотокружка ДК «Пушкино». И каждый раз экспозиция уникальна, ведь, как известно, каждый человек видит мир по-своему, даже глядя на одни и те же вещи. Главная задача «Светописи» — научить видеть красоту в обыденном, раскрыть глаза на окружающий мир.

«Светопись» — это место, где собираются увлеченные люди, желающие освоить искусство фотографии. Здесь не только учат техническим тонкостям, но и раскрывают секреты композиции и света, которые помогают создавать по-настоящему выразительные снимки. Неудивительно, что воспитанники кружка регулярно занимают призовые места на различных фотоконкурсах.

Познакомиться с творчеством юных фотографов можно на втором этаже Дома культуры «Пушкино», в фойе. Адрес: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3. Вход на выставку свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.