В Пушкино наградили 10 педагогов в День учителя

Десять работников образования Пушкинского округа получили почетные звания и нагрудные знаки на празднике 5 октября в образовательном комплексе №11 в Пушкино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном комплексе №11 в Пушкино 5 октября чествовали лучших педагогов округа. Им вручили цветы и поздравили с профессиональным праздником. Десять работников образования получили особые знаки отличия.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и нагрудный знак получили семь человек: • Елена Александровна Антонова — учитель образовательного комплекса №5 в Пушкино; • Ирина Сергеевна Абмашкина и Ирина Васильевна Бояринова — учителя образовательного центра №2 в Ивантеевке; • Елена Петровна Коновалова — учитель образовательного комплекса №1 в Пушкино; • Татьяна Васильевна Котельникова — учитель образовательного центра №7 в Ивантеевке; • Ирина Васильевна Крашенинникова — учитель образовательного комплекса №8 в Пушкино; • Ольга Андреевна Шаповалова — директор образовательного комплекса №11 в Пушкино.

Анна Вячеславовна Ахременко из образовательного комплекса №1 и Людмила Алексеевна Ермакова из образовательного комплекса №5 получили нагрудные знаки «За верность профессии» министерства просвещения Российской Федерации. Директору образовательного комплекса №5 Светлане Валерьевне Шершневой вручили награду «Отличник просвещения Российской Федерации».

«Дети, когда идут в школу, они идут не только за знаниями. Они открывают дверь в тот мир, который их ждет. Это и получение знаний, и новые знакомства, и новое общение, и перспективы. И, конечно, все это в руках педагогов», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В образовательных учреждениях округа работают 5 тыс. сотрудников. Педагоги обучают более 52 тыс. детей, прививают им любовь к труду, направляют и поддерживают. Муниципалитет создает комфортные условия для обучения: за последние пять лет в округе отремонтировали девять школ и построили три новые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.