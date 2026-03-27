В Пушкине пенсионеров учат распознавать мошенников

В Комплексном центре социального обслуживания в городском округе Пушкино состоялась встреча с участниками проекта «Активное долголетие». Темой беседы стала защита от обмана: злоумышленники постоянно усложняют свои схемы, и в зоне риска в первую очередь оказываются люди старшего возраста, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На лекции выступила помощник прокурора Александра Мокий. Она подробно остановилась на самых распространенных способах обмана, среди которых:

звонки с сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях с участием родственников;

просьбы «обезопасить сбережения», поступающие якобы от сотрудников банков;

случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.

Главная рекомендация специалистов — не принимать поспешных решений, тщательно перепроверять любую поступающую информацию и обязательно советоваться с близкими. Также участникам встречи напомнили важное правило: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать посторонним коды, приходящие в СМС-сообщениях!