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В Пушкине открылся цех и магазин мясных деликатесов

На территории городского округа Пушкинский, в деревне Кощейково, открылся цех и магазин домашних колбас и мясных деликатесов «Колбасный цехъ», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Предприятие расположено в районе Ярославского шоссе.

Мясные деликатесы в магазине представлены в широком ассортименте.

Ранее в Пушкине открылся магазин «У`дачный», а также магазин торговой сети «Магнит».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.