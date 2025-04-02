В МФЦ Пушкина фото ветеранов для «Бессмертного полка» можно напечатать бесплатно

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится традиционная акция «Бессмертный полк». МФЦ округа Пушкинский поддерживает международную общественную акцию «Бессмертный полк» — каждому участнику предоставляется возможность бесплатно напечатать фотографии участников Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция призвана почтить память героев ВОВ: ветеранов армии и флота, тружеников тыла и партизанов, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов сопротивления — всех, кто внес личный вклад в общее дело Победы.

Акция проходит с 1 апреля по 2 мая.

Для изготовления портрета потребуется отправить фото с указанием ФИО, даты рождения, даты смерти, званием участника ВОВ на электронную почту mfc-pushkinomr@mosreg.ru, а также указать свои контактные данные для обратной связи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 122, далее 3, добавочный 52231. Принять участие в акции могут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.