В Пушкине 4 октября состоится открытие Банного леса

В городском округе Пушкинский подходит к концу масштабное преображение популярной зоны отдыха — лесопарка «Банный лес». На территории уже завершены все ключевые работы по благоустройству, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Торжественное открытие лесопарка состоится 4 октября. Территорию теперь украшают удобные пешеходные маршруты и велодорожки, проложенные для комфортных прогулок и катания на двухколесном транспорте. В разных уголках парка организованы зоны для спокойного отдыха, оборудованные скамейками и защитными навесами. Для семей с детьми обустроены новые игровые площадки с современными и безопасными комплексами. Активных жителей ждет специализированная площадка для воркаута, а поклонников экстремальных видов спорта — новый скейт-парк.

Повышенное внимание уделили и общему комфорту посетителей. На территории установят разнообразные малые архитектурные формы, включая декоративные беседки и стильные фонари. Вечером освещение обеспечат современные светильники, а за порядком будет следить система видеонаблюдения.

Инфраструктура дополнится павильонами, где можно будет провести время или взять напрокат спортивный инвентарь. Также гостей порадуют благоустроенные санитарные зоны с туалетами и специальной комнатой для мам и детей. Для автомобилистов предусмотрели парковку с подъездом и местами для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.