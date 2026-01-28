сегодня в 14:47

В Пущине завершили уборку снега на улице Академика Франка

В Пущине специалисты «Комбината благоустройства» 28 января завершили уборку и вывоз снега с улицы Академика Франка.

В Пущине продолжаются работы по очистке муниципальных дорог от снега. 28 января сотрудники «Комбината благоустройства» завершили расчистку улицы Академика Франка. Для проведения работ временно перекрыли одну полосу движения.

В уборке использовали трактор, погрузчик, самосвал и комбинированную машину. Собранный снег вывезли на специализированную снегобазу. После очистки проезжую часть обработали противогололедными средствами для повышения безопасности.

Параллельно дорожные службы продолжают расчистку пешеходных дорожек, придомовых территорий и общественных пространств. Представители дорожной службы подчеркнули, что такие работы являются их ежедневной задачей, и они готовы к любым зимним условиям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.