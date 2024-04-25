В Пущине разводят для опытов бессмертных червей

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики обитает самая большая и старейшая коллекция червей планарий. Она была разведена из 50 особей, привезенных в 1964 году из Ленинграда.

Планарии, за счет того, что их организм состоит на четверть из стволовых клеток, они обладают потрясающей способностью к регенерации. Они восстанавливают любой отрезанный кусок, если там есть хоть малейший отросток нерва

«В лаборатории мы исследуем морфологию, нервную систему планарий, их способности к регенерации. У нас находится уникальная культура, сегодня единственная на постсоветском пространстве. Если кто-то хочет работать с плоскими червями, они обращаются к нам, и мы выдаем животных», — сообщила ведущий научный сотрудник Наталья Крещенко.

Тесты на планариях могут успешно заменить эксперименты на мышах, так как биохимия животных очень схожа.

«Проблема замены крыс мышей в экспериментах — крайне важная этическая и экономическая задача. Мне кажется, самый тонкий этических момент для исследователя, когда ты сам проливаешь кровь экспериментального животного. С планариями этого нет. Также нам важно иметь объекты, на которых все процессы можно проверить быстро, а планарии — чемпионы мира по регенерации. Мы можем проверять на них многие препараты быстро и экономично. Сейчас мы на финальной стадии работы с медиками, чтобы можно было использовать плоских червей, как альтернативную модель биотестирования», — сказал старший научный сотрудник учреждения Харлампий Тирас.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — отметил глава региона.