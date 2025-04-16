В Пущине при поддержке «Единой России» и «Газпрома» зажгли Вечный огонь

В Пущине будет гореть пламя, зажженное от Вечного огня, расположенного на Поклонной горе в Москве. Частичку огня специально доставили накануне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

16 апреля в парке Победы на «Мемориале Великой Отечественной войны» в подмосковном Пущино состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня. Мероприятие прошло при поддержке партии «Единая Россия» и компании «Газпром» в рамках акции «Храним огонь Победы».

Депутат Государственной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Александр Коган отметил, что мемориал был восстановлен всего за один год при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в честь 80-летия со дня Великой Победы.

«Сегодня мы видим полностью восстановленную стелу, которая не реставрировалась целых 55 лет. В рамках Народной программы мы восстановили всё: от постамента до самой стелы. Этот памятник символизирует три рода войск, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. И, конечно же, он содержит Вечный огонь — символ вечной жизни и памяти, что особенно важно в наше время. Восстановление Вечного огня осуществляется в рамках специальной программы, инициированной партией „Единая Россия“ при поддержке „Газпрома“. Сегодня мы сталкиваемся с попытками переписать историю. Нацизм вновь поднимает голову в Европе, и это вызывает серьезные опасения. Такие мероприятия помогают сохранить память о прошлом и предотвратить повторение подобных преступлений. Память будет передаваться из поколения в поколение, а Вечный Огонь будет служить ее символом», — прокомментировал Коган.

История мемориала в городе Пущино началась еще в 1970 году, когда ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Баранников, в то время возглавлявший пущинский городской Совет депутатов, предложил создать памятник в честь Дня Победы.

Идея нашла поддержку, в 1975 году на месте будущего монумента был торжественно установлен закладной камень. В 2021 году реконструкция объекта была включена в Народную программу «Единой России». В 2024 по программе Московской области «Формирование комфортной городской среды» была проведена комплексная реконструкция мемориала с благоустройством прилегающей территории.

Александр Коган добавил, что в «Год Защитника Отечества» на всех мемориалах и обелисках в Московской области будут проведены памятные мероприятия, и будет установлен Пост № 1 — инициатива, поддержанная губернатором.

«Это касается всех 3000 памятников, и инициатором выступила партия „Единая Россия“. Когда память передается из уст в уста, исторические события и традиции сохраняются, и их невозможно стереть. Это одна из ключевых задач партии „Единая Россия“ в части большой патриотической работы.

«Для Мособлгаза особая честь — участие в масштабном проекте, Общероссийской эстафете ПАО „Газпром“ „Храним огонь Победы“, приуроченном к 80-летию Победы! Сегодня на мемориале в Пущино торжественно зажгли Вечный Огонь от частицы огня, переданного работниками МОСГАЗА работникам Мособлгаза в специальной капсуле на мемориальном комплексе в Парке Победы на Поклонной горе в Москве», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он также подчеркнул, Мособлгазу доверена важная миссия — хранить Огонь Победы и поддерживать постоянное горение Вечных Огней Подмосковья.

«Московская область приняла символическую эстафету по подключению вечных огней к сетевому газу. Всего в Москве и Подмосковье „Газпром межрегионгаз“ обеспечивает природным ресурсом свыше 70 мемориалов. По поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина поставки газа осуществляются на безвозмездной основе. Газовики с честью выполняют миссию по увековечению памяти павших», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Олег Тельнов.

В торжественном мероприятии зажжения Вечного огня участвовал и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны — Александр Иванович Вагин. Он воевал в должности техника-радиста на 1‑м Украинском, 1‑м Белорусском фронтах, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, чехословацкий город Братиславу, дошел до Германии. Александр Иванович награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями.

Чести зажжения Вечного огня удостоился заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО, ветеран боевых действий Александр Худобкин. По его словам — это символ передачи и сохранения памяти для будущих поколений.

«Истории о подвигах, совершенных бойцами с 1941 по 1945 годы, а также тех, что совершают наши солдаты сегодня в ходе специальной военной операции, должны передаваться из поколения в поколение. Мы обязаны помнить о том, чем жертвуют люди, чем жертвует наш народ. Часть ребят не вернулась домой, и важно рассказывать о том, что их жертва была именно ради мира, ради нашей страны, ради памяти. То, как мы сейчас будем воспитывать молодежь, на каких примерах строить их воспитание — определит наше будущее», — рассказал Худобкин.

Напомним, в 2022 году Президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. Всего на сетевой газ в 2025 году будут переведены свыше 120 мемориалов в разных регионах страны. Эстафета по запуску Вечных огней стартовала в феврале этого года с Республики Алтай, она завершится в канун 9 мая.

В годы войны Пущино, которое сейчас включено в состав городского округа Серпухов, входило в так называемые южные рубежи обороны Москвы. Немцы подошли к городу вплотную и находились на рубеже Волохово — Каргашино. Здесь жители местных деревень вместе с воинскими подразделениями готовились к тому, чтобы дать отпор фашистам — валили лес, устраивая завалы, действовали партизанские отряды. «Столице» городского округа — городу Серпухову присвоено почётное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести».