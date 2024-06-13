В Пущине отпраздновали 58-летие города

Городу Пущино исполнилось 58 лет. В честь этого события прошли празднования, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Город Пущино — один из ведущих научных центров Российской академии наук. Город науки развивается, появляются новые общественные пространства. Год назад здесь после реконструкции открыли самый большой в Подмосковье фонтан. Объект был и остается одним из любимых мест отдыха наших жителей и гостей муниципалитета.

Для жителей и гостей подготовили обширную программу на нескольких площадках: праздничный концерт, мастер-классы, уличные выставки, детские игровые и интерактивные зоны.

Ярким завершением праздника стало выступление певицы Анет Сай, подарившей зрителям свои лучшие номера, хорошее и праздничное настроение.

«Поздравляю пущинцев с праздником! Городу процветания, успехов и новых открытий, а жителям — благополучия, мира и добра!» — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.