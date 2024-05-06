В Пущине открылось 2 новых сетевых магазина

В городском округе Пущино распахнули свои двери для жителей и гостей региона 2 новых магазина, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Новая сеть продуктовых магазинов «В1 Первый Выбор» рада объявить об открытии своего первого магазина в городском округе в мкр. В. Там можно найти широкий ассортимент свежих овощей и фруктов, мясные и рыбные деликатесы, ароматную выпечку, натуральные молочные продукты и многое другое.

Торговая точка расположилась на площади около 400 кв. метров. Открытие дало 5 новых рабочих мест.

Магазин работает с 09:00 до 21:00.

Ранее сетевой продуктовый магазин «Верный» открылся в мкр. Г. Этот магазин, с площадью 437 кв. метров, также способствовал созданию 9 новых рабочих мест.

Посетители смогут найти все необходимое для приготовления вкусных и здоровых блюд, а также товары первой необходимости и для дома.

Опытный и дружелюбный персонал магазинов всегда готов помочь с выбором и ответить на все вопросы, чтобы сделать посещение максимально комфортным.

Торговая точка работает с 8:00 до 23:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.