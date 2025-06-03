В Пущине открыли лабораторию для разработки инновационных терапевтических антител

На базе ИБП РАН в Пущине открыли лабораторию ранней разработки биологических препаратов компании «Р-Фарм». В R&D-центре с помощью молекулярного дизайна определяют структуру будущих молекул и отбирают перспективных кандидатов в лекарства от онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Для этого используют методы физико-химического анализа и клеточных тестов, оценивая сотни вариантов.

Над созданием молекул-кандидатов с нуля работает большая команда специалистов: молекулярные биологи, биохимики и генные инженеры.

Одно из ключевых направлений — разработка препаратов на основе моноклональных антител. Это искусственно созданные в лаборатории антитела, аналогичные тем, что производит иммунная система человека. Моноклональные антитела применяются во всем мире для лечения широкого спектра заболеваний — от злокачественных опухолей до болезни Альцгеймера.

Главное преимущество таких сложных биологических молекул перед химически синтезированными — их специфичность. Моноклональные антитела спроектированы так, чтобы точечно взаимодействовать с конкретной мишенью, что повышает терапевтический эффект и сводит к минимуму побочные действия, — рассказала эксперт отдела фармацевтической разработки Анастасия Камнева.

В лаборатории создали платформу для быстрого и эффективного конструирования таких антител. Мощности позволяют ежегодно собирать до 200 вариантов генетических конструкций и тестировать более 50 молекул разной структуры.

При этом разработка лекарств остается сложным и длительным процессом. Как отмечает Анастасия Камнева, от молекулярного дизайна до выхода препарата на рынок в среднем проходит 8–10 лет. Этот срок включает создание молекул, разработку технологии производства, доклинические и клинические исследования, а также регистрацию.

Однако в «Р-Фарм» планируют ускорить вывод перспективных препаратов на российский и зарубежный рынки. Производственные мощности уже готовы и ждут завершения разработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.