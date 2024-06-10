В Пущине объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по модернизации асфальтового и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовой территории Пущино, заявила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по модернизации асфальтового и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовой территории по адресам: г. о. Пущино, мкр Г, д. 31, 32, 33, 34».

Выполнение всех работ планируется завершить к концу года, также в рамках благоустройства будут установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны), высажены кусты сирени и спиреи пепельной, произведено устройство газонов.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Серпухов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.