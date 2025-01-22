В пункт передержки животных в Подмосковье поступила 200-я безнадзорная собака

В пункт временной передержки животных ГБУВ МО «Терветуправление № 1», расположенный в доме № 2 деревни Матвейково, поступила 200-я собака без владельца, отловленная в рамках программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск), сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Животным проводятся все необходимые мероприятия: клинический осмотр на наличие заболеваний, обработка от экто- и эндопаразитов, вакцинация против инфекционных болезней, кастрация, стерилизация, имплантация индивидуального чипа.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что через 10 дней после карантина собаке проведут необходимые хирургические манипуляции. После этого ее выпустят в привычную среду обитания или отдадут в добрые руки. Благодаря проведенным процедурам она больше не будет представлять угрозу для людей из-за таких опасных инфекционных заболеваний, как бешенство. Для того, чтобы забрать собаку домой, нужно позвонить по номеру «Терветуправления № 1»: +7 (916) 292-13-97.

Всего за данный период в пункте временной передержки прошли в полном объеме процедуры программы ОСВВ более 159 животных, из них 122 выпущены в прежнее место обитания, 37 отданы новым владельцам. Если увидели безнадзорную собаку без бирки, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 550-65-22 (круглосуточно).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.