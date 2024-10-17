В пруду парка «Дубрава» Павловского Посада появились обитатели

В парке «Дубрава», который был открыт в Павловском Посаде летом 2023 года, есть небольшой пруд, который является излюбленным местом жителей Павловского Посада, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь в нем обитают семь красных рыб, которые являются разновидностью декоративного карпа и и большой отряд мелких речных рыбешек, любезно подсаженных в пруд местным рыболовом-любителем.

Посетители парка летом с удовольствием разглядывали новых жителей прудика и, с разрешения смотрителей парка, подкармливали их.

Однако, с наступлением холодов меняется и уход за рыбами. Так как большинство видов рыб впадают в зимнее затишье при температуре воды от 10 градусов и перестают двигаться — искусственное кормление рыб прекращается. Рыбы переходят исключительно на собственные запасы.

Рыбы в пруду парка почувствовали температуру и «ушли» на дно. Теперь их не видно на поверхности. Посетители с нетерпением ожидают летнего сезона, чтобы снова полюбоваться маленькими обитателями любимого парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.