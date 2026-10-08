В Протвино завершили научную смену для школьников «Коды Курчатова»

Более 150 школьников Подмосковья из 7–11 классов приняли участие в профильной смене «Коды Курчатова», которая завершилась 8 октября в Курчатовском институте в Протвино, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Четырехдневный интенсив включал лекции ведущих ученых, мастер-классы, экскурсии по научной инфраструктуре института и практические занятия. Смена завершилась защитой проектов.

«Приезжающие сюда школьники могут вживую увидеть те установки, на которых используются физические принципы, законы и формулы, изучаемые на уроках физики. И то, как эти формулы сегодня позволяют делать прорывные открытия мирового масштаба», — отметил Никита Марченков, заместитель директора по научной работе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова Курчатовского института.

Программу разделили на две возрастные категории. Ученики 9–11 классов участвовали в физико-математическом турнире: решали научные задачи в ходе двух раундов подготовки и защиты проектов. Школьники 7–8 классов изучали свойства воды и ее взаимодействие с живыми системами.

«Я никогда раньше не участвовал в подобных мероприятиях. Это очень интересный и полезный опыт. Было интересно попробовать себя в таких серьезных условиях», — рассказал ученик 10 класса школы №1511 Сергей Липенгольц.

Проект «Коды Курчатова» создан для популяризации науки и естественно-научного образования, чтобы способствовать обеспечению технологического суверенитета страны. Мероприятие организовали при поддержке министерства науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.