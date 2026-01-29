В Протвино убирают тяжелый снег во дворе на улице Дружбы

Рабочие «Комбината благоустройства» 29 января очищают от тяжелого мокрого снега двор между домами 4 и 10 на улице Дружбы в Протвино.

Во дворе между домами 4 и 10 на улице Дружбы в Протвино 29 января проводится уборка тяжелого мокрого снега. Работы выполняет бригада «Комбината благоустройства» в ярко-оранжевой спецодежде. Для расчистки тротуаров и внутридворовых проездов задействованы два мини-погрузчика и ручной труд.

По словам начальника участка по содержанию общественных пространств Арсения Гатаулина, уборка была запланирована на этот день и началась ранним утром. Адрес включили в план работ после обращения жителей на портал «Инцидент».

Бригада планирует полностью очистить территорию между домами в течение текущей рабочей смены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.