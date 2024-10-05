В Протвино открыли мемориальную доску памяти участника СВО

На здании отдела полиции «Протвинский» открыли мемориальную доску памяти участника СВО Тимофея Цуркана. Место выбрано не случайно — 16 лет Тимофей посвятил службе в полиции, сообщили в пресс-службе городского округа Серпухов.

В зону проведения спецоперации Тимофей Валерьевич отправился добровольцем. Он проходил службу в войсковой части № 71443 командиром отделения, отдельного штурмового отряда «Шторм», 9-й гвардейской отдельной штурмовой мотострелковой бригады, 1-го Армейского Донецкого корпуса в звании старшины.

Его жизнь трагически оборвалась 23 декабря 2023 года. При штурме села Первомайское Тимофей услышал по рации запрос о помощи от раненых штурмовиков другого подразделения и незамедлительно выдвинулся на подмогу. Под вражеским огнем дошёл до боевых товарищей. При оказании помощи и попытке эвакуации погиб при налете дронов.

Глава Серпухова Сергей Никитенко вместе с начальником отдела полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское», подполковником полиции Никитой Цурканом, заместителем начальника Отдела уголовного розыска УМВД России «Серпуховское», майором полиции Русланом Ареткуловым, женой, родителями, сыном и братом бойца открыли мемориальную доску.

Почтить память Героя пришли депутаты городского Совета Александр Булатов и Сергей Вольховский, многие коллеги и близкие.

Имя Тимофея Цуркана навсегда вписано в историю Городского округа. Память о нем будет передаваться подрастающему поколению, чтобы они знали своих героев-земляков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.